O polémico empate entre o FC Porto e o Arouca (1-1), no Dragão, ficou marcado por uma falha de comunicações entre o árbitro e o VAR que levou Miguel Nogueira a recorrer a um telemóvel para esclarecer um possível penálti sobre Taremi no final do jogo, inicialmente assinalado, mas que acabou por ser revertido.

Um lance que deu muito que falar no final do jogo e que, agora, é possível, analisar melhor, com recurso aos áudios divulgados pelo Conselho de Disciplina, através do programa da Sport TV, Juízo Final.

O VAR Rui Oliveira chama árbitro Miguel Nogueira para o alertar que o lance é apenas «uma carga perfeitamente normal», mas depois avisa que «não há imagens» do polémico lance. «Não há imagem? Tens de descrever, descreve», reage Miguel Nogueira.

«O que se passa no lance é que há um cruzamento de um jogador do FC Porto e o Taremi, antes da bola lá chegar, já está a encenar a queda. De fato há um contato com o ombro, mas é perfeitamente normal. Nada que justifique a queda. O corte do jogador do Arouca é com a cabeça», descreve o VAR.

Miguel Nogueira espera mais um pouco pelas imagens, mas depois dizem-lhe que não vão haver mais imagens até final. «Não vamos ter imagens. Miguel, não vamos ter mais imagens até ao final e vais ter de decidir com esta descrição. Mas vai por mim... Tens de recomeçar com bola ao solo», refere ainda o VAR.