A Sport TV divulgou este domingo o áudio da conversa entre o VAR Artur Soares Dias e o árbitro João Pinheiro a propósito da possível expulsão de David Carmo no clássico entre Benfica e FC Porto no Estádio da Luz.

Um lance, aos 33 minutos, em que Rafa Silva, em velocidade, destaca-se e acaba por ser derrubado, em falta, por David Carmo. João Pinheiro mostrou cartão amarelo ao central do FC Porto, mas, alertado por Artur Soares Dias, foi rever as imagens e acabou por decidir manter a decisão.

Para João Pinheiro, o alerta de Artur Soares Dias, que defendia que «Rafa vai sozinho», não fez sentido, considerando que o jogador do Benfica, além de estar ainda «longe da baliza», está também «muito lateralizado».

João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem, considera que Artur Soares Dias não devia ter intervindo neste lance. «A comunicação do VAR diz quase tudo, quando “diz tenho muitas dúvidas e quase certezas”, diria que este é um não lance de intervenção. Não é um lance claro de cartão vermelho e o VAR tem de intervir em situações claras», destacou o antigo árbitro, a comentar a situação na Sport TV.

A conversa na íntegra:

VAR (Artur Soares Dias): João, sugiro que venhas à zona de revisão.

Árbitro (João Pinheiro): Ok.

VAR: A velocidade com que o Rafa vai, tenho dúvidas e tenho mais certezas de que ele vai chegar lá primeiro do que a bola e vai sozinho.

Árbitro: Se tens dúvidas, eu vou ver.

VAR: Tenho mais certezas de que o Rafa ultrapassou e vai chegar lá primeiro do que o outro. Está com a bola enquadrada. Para no momento do toque.

Árbitro: Para mim, está longe da baliza... podes andar para trás? Velocidade normal. Ok, para mim isto é amarelo, Artur. O jogador está muito lateralizado e este jogador não está em posição de jogar a bola. Mantenho a minha decisão.