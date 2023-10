Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, foi distinguido, esta sexta-feira, com o prémio de melhor jogador de setembro da liga portuguesa, recolhendo 22, 96 por cento dos votos dos treinadores e destacando-se à frente de Ángel Di María (Benfica), com 13,3 por cento, e de Carlinhos (Portimonense), com 10,37 por cento.

O jogador sueco, que já tinha sido eleito melhor avançado no mesmo mês, superou a concorrência, num mês em que foi titular em três dos quatro jogos do Sporting que, no mesmo período, somou três vitórias e um empate, neste último caso com o Sp. Braga (1-1). Nesses jogos, o avançado de 25 anos marcou dois golos no triunfo sobre o Farense (3-2) e fez ainda uma assistência na vitória sobre o Moreirense (3-0).