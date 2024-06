A FIGURA: John Mercado

O equatoriano veste a capa de herói na subida do Aves ao principal escalão do futebol português. Num jogo em que, mais do que ser fantasista, teve de ser competente nas suas tarefas, John Mercado ainda conseguiu aproveitar a oportunidade que dispôs para fazer a diferença. Com velocidade, o extremo apareceu bem, com espaço, para marcar o golo da festa avense. Foi o sexto golo da época do atacante do Equador.

O MOMENTO: golo do Aves (52’)

Defensiva do Portimonense perdida em campo; processos simples do Aves a aproveitar. Lucas Ventura não controlou uma bola bombeada para a frente, Nené foi lá pressionar, e Pedrão cortou diretamente para o adversário. Com espaço, Mercado encarou Vinícius, driblou o guarda-redes adversário e abanou as redes da baliza deserta. Confirmou a vantagem avense.

NEGATIVO: jogadores do Portimonense de cabeça perdida

Duas expulsões nos descontos, garrafas pontapeadas, insultos e gestos para os adeptos do Aves. A despedida do portimonense da Liga não foi bonita de se ver, com vários jogadores de cabeça perdida em cenas menos próprias.

OUTROS DESTAQUES

Benny

O médio, que tem peso na eliminatória uma vez que marcou no Algarve, foi dos mais competentes do Aves. Ocupou bem os espaços, equilibrando a equipa, e arriscou com bola, mesmo que nem sempre tenha sido eficaz. Teve aquele momento artístico em cima do minuto noventa, a desfazer as dúvidas.

Hélio Varela

A jogar sobre o lado esquerdo, o extremo foi o mais esclarecido do Portimonense. Assinou aqueles que foram os verdadeiros lances de perigo dos algarvios, ao não ter receio de visar a baliza adversária.

Jorge Teixeira

O central de 37 anos que faz quase toda a carreira fora de portas foi o pilar defensivo do Aves. Competente, faz vários cortes no momento certo, anulando as unidades ofensivas do adversário.

Vinícius

O guarda-redes suplente do Portimonense não jogava há cinco meses, mas foi lançado para a última prova de vida da equipa. Foi mantendo os sinais vitais dos algarvios com várias intervenções quase que milagrosas.