O FC Porto venceu este sábado o Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, por 2-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Matheus Uribe, aos sete minutos da primeira parte, deu vantagem à equipa comandada por Sérgio Conceição.

Na segunda parte, Sérgio Oliveira completou o triunfo dos visitantes, aos 60 minutos.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 48 pontos e mantém-se a dez do líder Sporting, ultrapassando, à condição, o Sp. Braga, que tem 46 pontos e menos um jogo. Os minhotos podem retomar a vice-liderança, caso vençam o dérbi minhoto ante o V. Guimarães, na terça-feira. O Gil Vicente é 15.º, com 19 pontos, mas pode cair para zona de descida ao final da ronda.