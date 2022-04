A FIGURA: Safira

Sofreu o penálti que o próprio transformou no 1-0 e baixou muitas vezes para ligar o jogo e ajudar a equipa a chegar ao ataque. Impositivo nos duelos. Incansável até já não dar para mais.

O MOMENTO: expulsão de Willyan. MINUTO 38

Em desvantagem no marcador, o Portimonense estava mais afirmativo no jogo e Paulo Sérgio até já tinha mexido na equipa algarvia, reforçando o ataque e abdicando de alguma segurança defensiva, preterindo o defesa Lucas Possignolo. Willyan, que recuou do meio-campo para o eixo da defesa, acabou expulso por vermelho direto. Após recorrer ao VAR, o árbitro Hélder Malheiro considerou que o jogador brasileiro carregou pelas costas Rafael Camacho quando o extremo dos azuis estava isolado. Se a tarefa do Portimonense já estava complicada, pior ficou.

OUTROS DESTAQUES

Luiz Felipe: duas grandes defesas. Uma a um cabeceamento de Welinton na primeira parte e outra a negar o golo a Fabricio pouco antes do 2-0. Mais do que isso, mostrou foco e serenidade em todas as outras ações.

Baraye: o penálti sofrido e convertido por Safira nasce de um passe dele. Teve uma prestação discreta, mas acabou por estar em quase todas as jogadas dignas de registo da equipa de Franclim Carvalho. Quase marcou aos 78 minutos e pouco depois assistiu Licá, que não marcou aí mas haveria de apontar, a fechar o golo da tranquilidade.

Welinton: fortíssimo no um para um, deu muito que fazer aos defesas da equipa da casa. Com o apoio dos companheiros ou sozinho contra o mundo, foi o melhor do Portimonense. Quase marcou aos 18 minutos num grande cabeceamento e ameaçou também nos minutos finais.

Nakajima: cresceu no jogo numa altura em que o Portimonense já estava reduzido a dez. Inteligente na ocupação de espaços para ameaçar, ele próprio, o golo ou para servir os companheiros.

Carlinhos: exemplo de resiliência até ao apito final do árbitro Hélder Malheiro. Se Welinton, Nakajima, Angulo e Fabricio tiveram sempre jogo, devem-no muito a ele. Pressionante, sufocante até, para os médios do Belenenses, que nem em superioridade numérica tiveram tranquilidade para construir.