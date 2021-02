Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não compareceu na sala de imprensa, depois do empate cedido diante do Belenenses, no Estádio Nacional.

O treinador ainda falou na flash-interview, mas depois mandou avisar que não falaria em conferência de imprensa. Uma situação que estará relacionada com a lesão de Nanu, final do jogo, que foi transportado para o hospital.