O aranque da Liga tem sido duro para o Belenenses, de Petit. A equipa só tem três pontos e ainda não venceu. As saídas de Silvestre Varela, Miguel Cardoso e Cassierra, o trio de ataque da época anterior, ajuda a explicar os problemas da equipa que tem o pior registo de golos marcados na prova.



«Este ano fomos buscar jogadores nos últimos dias de mercado. O problema não está só no ataque, porque para alimentá-lo temos de trabalhar melhor atrás. Temos de levar mais gente na frente. Estamos a trabalhar para isso acontecer», disse Petit, na projeção da visita à Mata Real e ao Paços de Ferreira.



«Acredito que podemos vencer. Temos três empates consecutivos e poderíamos ter ganho em dois deles, porque acabámos por ceder o empate nos instantes finais [Moreirense e Gil Vicente]. Sabemos que vamos defrontar uma equipa forte, mas temos uma ambição enorme. Uma vitória permite-nos dar o salto na tabela e dá confiança à equipa.»



Petit acredita que a evolução é real e que já em Paços de Ferreira pode haver uma boa surpresa.



«Sinto que os jogadores, apesar de ainda não termos ganho, têm a ambição para o conseguir. Esperamos ser uma equipa ambiciosa pelo que temos vindo a crescer. Do outro lado, vamos defrontar uma equipa com boa qualidade individual e com um bom coletivo. Estamos a trabalhar para dar uma boa resposta nos jogos e isso é ir para o jogo com o objetivo de vencer.»



O Paços de Ferreira-Belenenses realiza-se na segunda-feira, às 19 horas.