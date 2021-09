O Belenenses continua sem conseguir vencer na Liga depois deste sábado ter permitido o empate diante do Gil Vicente em tempo de compensação em jogo da 6.ª jornada da Liga.

Os «azuis» chegaram à vantagem, ao minuto 83, com um autogolo de Frelih, mas depois permitiram o empate, aos 92, com uma cabeçada do georgiano Aouacheria.

Veja os golos e os principais lances deste jogo: