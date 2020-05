O Benfica entra esta quinta-feira em estágio no Seixal e vai permanecer no centro de treinos até ao jogo com o Tondela, agendado para a próxima quinta-feira, 4 de junho.

Até ao regresso do campeonato, e à luz de um parecer emitido pela Direção-Geral da Saúde, todas as outras equipas da Liga terão de submeter-se a dois testes: um 72 horas antes do início do jogo e outro a 24 horas. Esta norma será aplicada sempre que houver um intervalo superior a cinco dias entre jogos de uma equipa. Caso o intervalo foi inferior, basta ser realizado um teste na véspera do desafio.

Recorde-se que o plantel do Sp. Braga está desde há vários dias confinado num hotel de modo a minimizar o risco de possíveis contágios.

