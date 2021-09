Durante cinco anos, Jonas foi sinónimo de golos e títulos no Benfica. Marcou 137 em 183 jogos oficiais, de 2014 a 2019, e nesse período foi quatro vezes campeão nacional.



O 'Pistolas' deixou uma marca forte na Luz. Daí o seu regresso ao Benfica Campus ter sido tão aplaudido, por antigos companheiros e até por Jorge Jesus.



Jonas, agora com 37 anos, voltou por um dia ao local onde tantas vezes trabalhou. Esteve com Luisão, falou com Rui Costa, foi abraçado por Jesus, brincou com André Almeida, Pizzi e Rafa, deu umas dicas a Seferovic.



O ex-avançado está a viver no Brasil, pois voltou a Taiúva e aos negócios da família. Aliás, tal como o Maisfutebol contou em outubro de 2014, se Jonas não tivesse seguido a carreira de futebolista, a esta hora estaria a trabalhar atrás do balcão da farmácia dos irmãos.