A Comissão de Instrutores da Liga [CI] contestou esta sexta-feira a alegação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol [CD] de que não existe prova suficiente de que o Belenenses fez diligências para adiar o jogo frente ao Benfica.

«Tendo legitimamente, por interpretação jurídica diversa, o CD [Conselho de Disciplina] deduzido acusação contra a Os Belenenses-SAD, mas reconhecendo, nesta acusação, a promoção de todas as diligências probatórias por parte da CI [Comissão de Instrutores], não se compreende que se afirme, agora, em Comunicado, a inexistência, no processo, de suporte probatório suficiente para aquilatar da verdade da existência de tais diligências orientadas para o adiamento do jogo [com o Benfica]», lê-se, no comunicado divulgado.

O organismo reforça ainda o seu argumento com o facto de a decisão final do CD, «ainda que não baseada nos mesmos termos, concluir no exato sentido do proposto pela CI».

Recorde-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo disciplinar ao Belenenses relativo ao jogo com o Benfica, considerando que os azuis manifestaram «de modo reiterado a intenção de adiar o jogo».