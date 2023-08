O Benfica anunciou, nesta segunda-feira, que a venda de bilhetes para o duelo frente ao Boavista, da jornada inaugural da Liga, está «temporariamente interrompida».

De acordo com a nota publicada pelas águias, «a venda reabrirá terça-feira, dia 8 de agosto, às 10h00», apenas para os sócios do clube encarnado.

Leia o comunicado na integra:

«A venda de bilhetes para o jogo Boavista-Benfica, da 1.ª jornada da Liga Betclic, está temporariamente interrompida, uma vez que os ingressos estão também temporariamente esgotados. A venda reabrirá terça-feira, dia 8 de agosto, às 10h00, com o lote de bilhetes para todos os Sócios do SL Benfica. O desafio está agendado para as 20h45 de segunda-feira, 14 de agosto, no Estádio do Bessa.»