O Benfica de Roger Schimdt entrou com tudo na Liga e venceu o Arouca por 4-0 no jogo inaugural do campeonato, construindo a vitória na primeira parte.

Ao intervalo, as águias venciam por 3-0, graças aos golos de Gilberto, Rafa e Enzo, com o Arouca a jogar com menos um jogador desde o minuto 45m.

Perto do final do jogo, Rafa bisou após assistência de Bah e fechou o resultado.