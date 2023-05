Benfica e FC Porto chegam à última jornada separados por dois pontos, com vantagem das águias e vários cenários ainda possíveis. Esta é a primeira vez em quatro épocas que o título de campeão só ficará decidido na última jornada. Mas levar tudo até ao fim é relativamente comum na história da Liga: aconteceu em mais de um terço das 88 edições do campeonato. O Benfica nunca perdeu um título na meta quando chegou à ronda final na frente, mas tendencialmente arrasta cada vez mais as decisões até ao último apito.

Desde 1934/35, foram 30 os campeonatos decididos na última jornada, mas em toda a história da Liga só por uma vez o líder à entrada para a última ronda perdeu o título. Aconteceu ao Belenenses em 1955, numa decisão dramática perdida para o Benfica.

Quando o Sporting tramou o Belenenses e deu o título ao Benfica

Com um ponto de vantagem sobre Benfica e dois sobre Sporting, os azuis receberam os «leões» naquele dia 24 de abril de 1955, enquanto os encarnados jogavam em casa com o Atlético. O Benfica ia vencendo, chegou ao 3-0 no início da segunda parte e segurou essa vantagem, enquanto nas Salésias o Belenenses vencia por 2-1 a quatro minutos do fim. Mas o Sporting, que ainda não estava matematicamente fora da corrida, empatou, num golo de Martins. E entregou o título ao Benfica. A notícia do golo do Sporting foi recebida em euforia na Luz, onde o Benfica garantia o título graças à vantagem no confronto direto com o Belenenses.

O campeão mais antecipado da história continua a ser o Benfica de 1972/73, no campeonato que venceu sem derrotas e cedendo apenas dois empates. Fez a festa quando ficavam a faltar sete jornadas para o fim. A 11 de março, à 23ª jornada, um triunfo por 3-0 sobre o V. Setúbal, com um bis de Artur Jorge e mais um golo de Eusébio, garantiu que esse Benfica de Jimmy Hagan já não poderia ser ultrapassado por nenhum dos rivais, num campeonato em que o Belenenses foi segundo.

O Benfica confirmou o campeonato partindo para a última jornada como líder em 10 dos seus 37 títulos, além da ultrapassagem que conseguiu em 1954/55 ao cair do pano. O FC Porto venceu na última jornada 10 dos seus 30 campeonatos, o Sporting oito de 19. O Belenenses, campeão em 1945/46, também só assegurou o título na última jornada. O outro clube campeão nacional, o Boavista de 2000/01, fez a festa na penúltima ronda.

Benfica: tendência de deixar para o fim acentua-se

Na atual temporada o Benfica não conseguiu transformar uma vantagem que chegou a ser de dez pontos em março numa reta final tranquila, mas a tendência das águias para deixar as conquistas para o fim não é nova e acentuou-se claramente neste século. Se nos 65 anos anteriores só seis das 30 conquistas foram garantidas na última jornada, em sete campeonatos ganhos desde 2001 as águias precisaram de esperar pela última ronda em mais de metade. Quatro vezes, mais concretamente: 2004/05, 2009/10, 2015/16 e 2018/19. Neste período, a vitória mais antecipada foi em 2013/14, a duas rondas do fim. Em 2014/15 e 2016/17 a festa foi na penúltima jornada.

O FC Porto conquistou dez dos seus 30 títulos na última jornada, mas isso aconteceu sobretudo nos primeiros tempos da Liga. Dos 12 títulos que conquistou neste século, só em 2006/07 e 2012/13 o dragão teve de esperar pelo fim da Liga para a confirmação. Pelo meio bateu recordes de antecipação. Em 2008, com Jesualdo Ferreira, e em 2011, com Villas-Boas no banco, festejou quando ainda ficavam a faltar cinco jornadas para o fim da Liga.

Quanto ao Sporting, não precisou da última jornada para fazer a festa nos dois troféus conquistados neste século: em 2002 conseguiu-o na penúltima ronda, um título festejado no sofá face à vitória do Benfica sobre o Boavista, e em 2021 a duas jornadas do fim, com o golo de Paulinho frente ao Boavista.

Não incluindo nas contas o campeonato 1999/00, que o Sporting também ganhou na última jornada depois de um golo de Sabry no dérbi com o Benfica ter adiado a festa, houve seis campeonatos decididos ao cair do pano neste século. Só num deles o futuro campeão não venceu: em 2004/05, quando o Benfica fez a festa com um empate no Bessa.

Foram assim os títulos decididos na última jornada neste século:

2004/05

Benfica campeão

Outro dérbi da penúltima jornada a intrometer-se nas contas, desta vez com uma diferença capital. A vitória do Benfica em Alvalade afastou o Sporting do título. Na última ronda, bastava um empate às águias, com o FC Porto ainda na corrida, e foi isso mesmo que aconteceu: 1-1 no Bessa, com um golo de Simão antes de Éder Gaucho empatar, para o primeiro título do Benfica em 11 anos. O FC Porto ficou-se também pelo empate, em casa e frente à Académica. Recorde aqui

2006/07

FC Porto campeão

FC Porto (69 pontos), Sporting (68) e Benfica (67) chegavam à última jornada a poderem ser campeões. Mas nada se alterou. Todos venceram e o FC Porto fez a festa depois de bater o Desp. Aves por 4-1. Foi assim

2009/10

Benfica campeão

O Benfica liderava desde a 20ª jornada, mas a derrota no Dragão na penúltima ronda adiou a festa. Na luta com o Sp. Braga, as águias partiam para a última ronda a precisar apenas de um empate. A vitória sobre o Rio Ave (2-1) selou a festa, com o Sp. Braga a não ir além de um empate frente ao Nacional.

2012/13

FC Porto campeão

O campeonato que virou na penúltima jornada, quando o golo de Kelvin deu ao FC Porto a vitória sobre o Benfica no clássico. Com um ponto de vantagem para a última ronda, o FC Porto selou o título com uma vitória por 2-0 em Paços de Ferreira. O Benfica também venceu o Moreirense, mas o campeonato já tinha sido entregue. Recorde aqui

2015/16

Benfica campeão

O Benfica já tinha virado o campeonato a seu favor e chegou à última ronda com dois pontos de vantagem sobre o Sporting. Em Braga, na última ronda, o Sporting ainda marcou primeiro, mas na Luz o Benfica foi construindo a vitória sobre o Nacional, até ao 4-1 final que selou o título, enquanto os leões ficavam com uma goleada inglória (4-0).

2018/19

Benfica campeão

No campeonato em que chegou a estar a sete pontos de distância, o Benfica chegava à última jornada com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto. Precisava apenas de um ponto e o adversário era o Santa Clara, tal como acontecerá neste sábado. No Dragão havia clássico entre FC Porto e Sporting. Um golo de Seferovic logo aos 16 minutos começou a abrir caminho à festa, selada com uma vitória por 4-1, com bis do suíço, mais um golo de João Félix e outro de Rafa, enquanto o FC Porto vencia o clássico, com uma reviravolta que não foi suficiente (2-1).