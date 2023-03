Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após a derrota por 3-0 ante o Benfica, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

[Se esperava tantas dificuldades]: «Realmente tivemos muitas dificuldades, não porque não tivéssemos tentado fazer de igual forma aquilo que preparámos, mas porque o Benfica está realmente num excelente momento e conseguiu sair muitas vezes bem da nossa pressão, que foi forte. Não estamos satisfeitos porque permitimos momentos do jogo suficientes para o Benfica ter aproveitado. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e tudo o que estava nas nossas mãos para conseguir lutar contra o Benfica, tentámos pôr em campo. Eles foram mais fortes e melhores.»

[Se não acha que o Marítimo esteve muito apático]: «Não é apatia. Foi claramente a superioridade técnica a sobrepor-se à organização que preparámos. Não há que esconder. Mas queria dar os parabéns aos nossos adeptos que, do princípio ao fim, se revelaram adeptos do Marítimo. Mas quem não sente não é filho de boa gente e como sou natural de Matosinhos, tenho dificuldade em segurar aquilo que me vai na alma. Estava à espera de sentir novamente o caldeirão dos Barreiros quase na sua totalidade a apoiar a nossa equipa. Mas não sentimos isso. Mas vamos continuar a lutar até ao fim para que na época 2023/24, possamos num Marítimo-Benfica pintar o estádio com as nossas cores e fazer sentir ao adversário que estamos a jogar em casa, o que não aconteceu hoje aqui.»

[Já jogou contra os “três grandes” e Sp. Braga. Se começa agora o campeonato do Marítimo]: «É… Agora é que o falta do campeonato e é o campeonato do Marítimo, porque é agora que temos pela frente o que vai decidir tudo e são os últimos jogos que vão, no fundo, lançar para a segunda divisão algumas equipas e manter na primeira divisão outras. Portanto, vai ser um campeonato muito duro, muito difícil, mas com este espírito e mesmo com esta incapacidade que falava há pouco, em muitos momentos sentiu-se a coragem de continuar a tentar. Essa força e aquilo que já mostramos de bom nos jogos anteriores vai alimentar em quantidade suficiente aquilo que nós precisamos para somar aos pontos.»

[Se a luta pela manutenção é a três equipas]: «Provavelmente, mais três jornadas vai ser entre estas equipas e em função dos resultados destas três jornadas poderemos ver mais três equipas em envolvidas nisso ou não. Portanto, esta incerteza também é a beleza também do futebol. A nós compete-nos fazer bem os jogos que temos pela frente e ir analisando os resultados que vão aparecendo. Na minha opinião, eu acho que vão entrar mais equipas nessa luta.»