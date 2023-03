FIGURA: David Neres

Foi a jogo com a missão de render o engripado Rafa e correspondeu em pleno. O extremo brasileiro abriu caminho para o triunfo das águas ao desbloquear o marcador em cima do intervalo a passe de João Mário e, na segunda parte, concluiu a melhor jogada do encontro com o remate para o 3-0. Decisivo no marcador, num jogo em que foi a única novidade no onze inicial após o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Momento: Aursnes, Grimaldo e Neres para a sentença (57m)

O Benfica fechou os números da vitória com o melhor golo do encontro. Grimaldo recebeu o esférico na grande área, vinda de Aursnes, dando de primeira com o calcanhar para o remate certeiro de David Neres. Foi assim que o triunfo ficou mais do que bem encaminhado para a turma encarnada. Seria mesmo o último golo do desafio.

OUTROS DESTAQUES

João Mário: começou a partida a falhar boas oportunidades, uma delas desde a marca dos 11 metros, mas não se deixou influenciar pelo desperdício e manteve-se focado no objetivo de ajudar a equipa a somar novo triunfo. Assinou a assistência para o golo de David Neres, que desbloqueou o marcador. Depois, anotou o 2-0, num golo que lhe permitiu igualar o colega Gonçalo Ramos no topo da lista dos melhores marcadores, com 15 golos.

Marcelo Carné: se o Marítimo aguentou o nulo durante quase toda a primeira parte, deveu-o ao guardião brasileiro. O reforço de inverno sofreu três golos, mas evitou outros tantos com grandes defesas e intervenções atentas.

Cláudio Winck: o lateral foi o elemento dos madeirenses que mais tentou remar contra a maré encarnada. Chegou a marcar um grande golo, que foi anulado por fora de jogo (15 centímetros) e esteve quase sempre bem no plano defensivo.

Grimaldo: chamado a criar desequilíbrios na frente, o espanhol cumpriu a missão com qualidade. Viu um grande golo ser-lhe negado por Marcelo Carné, mas foi instrumental para o triunfo dos encarnados ao assinar a assistência para o golo que sentenciou a discussão do resultado.