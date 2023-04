O Benfica vai apresentar-se em campo diante do Estoril com duas alterações no onze comparativamente com o último jogo, diante do Inter de Milão para a Liga dos Campeões.

Gilberto e Florentino (começam no banco) saem das opções iniciais de Roger Schmidt e saltam para o onze David Neres e João Neves, este último uma estreia a titular.

No jogo deste domingo é expectável que o polivalente Aursnes alinhe no lado direito da defesa, onde esteve na segunda parte da partida de quarta-feira para a Champions.

ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Aursnes, António Silva, Otamendi e Grimaldo; João Neves e Chiquinho; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos Ramos.

ONZE DO ESTORIL: Dani Figueira; Tiago Santos, Vital, Pedro Álvaro e Joãozinho; Gamboa e João Carvalho; João Marques, Carlos Eduardo e Tiago Araújo; Cassiano.