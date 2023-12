O Benfica empatou esta sexta-feira frente ao Farense em jogo da 13.ª jornada da Liga.

Falcão abriu o marcador aos 51m. Rafa, aos 72m, fez o empate para os encarnados, num jogo que ficou marcado pela forte contestação dos adeptos a Roger Schmidt.

Benfica-Farense: ficha e filme do jogo

Com este resultado, o Benfica fica a um ponto do líder Sporting, que este sábado joga em casa do Vitória de Guimarães. Os encarnados podem ser ultrapassados pelo FC Porto, que este sábado recebe o Casa Pia.