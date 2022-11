A FIGURA: Gonçalo Ramos

Voltou com golo o avançado que falhou os últimos dois jogos do Benfica devido a lesão e doença. Não fez a exibição mais inspirada que já se lhe viu esta época, mas marcou duas vezes e vai para o Mundial do Qatar com a maior motivação que um avançado por ter. Saiu a sorrir do duelo particular com Fran Navarro, com quem dividia a liderança dos melhores marcadores e isolou-se na frente, com nove golos, mais um do que o espanhol do Gil Vicente.

O MOMENTO: Ramos descansa



O Benfica foi para o intervalo a vencer de forma justa, mas perante um Gil Vicente que se mostrou na Luz bastante descomplexado, apesar da posição delicada na classificação. Por isso, o bis de Gonçalo Ramos a abrir a segunda parte foi decisivo para descansar a equipa e adeptos rumo à vitória… antes de rumar ao Qatar.

OUTROS DESTAQUES

João Mário

Já são 10 os golos apontados pelo médio que ganhou veia goleadora com a chegada de Roger Schmidt ao Benfica. É verdade que o facto de ser o marcador de penáltis faz muita diferença, e já são seis os golos apontados dos 11 metros, mas João Mário está confiante e isso vê-se nas várias tentativas de remate que faz durante a partida. Pode dar jeito à seleção a confiança do médio.

Enzo Fernández

Mesmo quando parece jogar 70 por cento do que sabe, o médio argentino sobressai neste Benfica. Enzo é critério e criatividade. Sempre bem posicionado no momento em que a equipa tem de defender, o rasgo que mete para fazer os passes mais improváveis são-lhe uma marca distintiva. O «bruaaa» que esse rasgo provoca são marca de qualidade e reconhecimento que não lhe falta das bancadas. Acrescentou mais uma assistência ao currículo ao fazer o passe para o bis de Gonçalo Ramos.

Fran Navarro

Conquistou e converteu o penálti que na altura empatou o jogo na Luz. O avançado espanhol continua a mostrar qualidade nos relvados portugueses e chegou aos oito golos na Liga, apenas menos um do que Gonçalo Ramos, que do outro lado bisou.

Né Lopes

O jovem central foi lançado a titular pela primeira vez na equipa do Gil Vicente e logo no Estádio da Luz. Aos 22 anos, fez a estreia na Liga e não acusou o nervosismo, saindo com uma exibição positiva apesar da derrota da sua equipa.