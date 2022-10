O Benfica regressou este sábado aos triunfos na Liga, ao vencer na receção ao Rio Ave, por 4-2, num jogo a contar para a nona jornada da prova.

Fábio Ronaldo deu vantagem aos vilacondenses aos seis minutos, mas a resposta encarnada foi avassaladora: Gonçalo Ramos empatou aos 13m, Jhonatan, com um autogolo, fez o 2-1 e Ramos bisou em cima do intervalo.

Na etapa complementar, Petar Musa estreou-se a marcar de águia ao peito aos 62 minutos, antes de Guga reduzir e fixar o resultado final a quatro minutos dos 90.

O Benfica mantém assim a liderança isolada do campeonato, com 25 pontos, ao passo que o Rio Ave é décimo classificado, com nove pontos.