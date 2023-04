O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, e o elemento da segurança do Benfica, Paulo Magalhães, foram multados na sequência do processo disciplinar instaurado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após a confusão no túnel da Luz, no Benfica-Sporting realizado a 15 de janeiro, a contar para a I Liga.

Em comunicado, na tarde desta terça-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da FPF informa que Hugo Viana foi condenado a uma multa de 2.040 euros, enquanto Paulo Magalhães foi punido em 306 euros.

A situação foi audível na transmissão televisiva, quando o treinador dos leões, Ruben Amorim, se preparava para analisar o empate a dois golos entre Benfica e Sporting na entrevista rápida conduzida pela BTV, tendo o técnico leonino deixado o local para voltar, só depois de estarem reunidas as condições.

Na semana após o encontro, o dérbi da 16.ª jornada já tinha resultado em cerca de 15 mil euros em multas.

Na última quinta-feira, o Benfica conheceu uma nova multa a propósito do jogo e relacionada com a confusão no túnel: 5.100 euros de punição, que, segundo apurou o nosso jornal, deveram-se ao facto de os encarnados não terem enviado imagens do sistema de videovigilância.