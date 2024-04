O diretor de comunicação do futebol do Benfica foi multado em 714 euros, enquanto o adjunto do Desportivo de Chaves Nuno Santos foi suspenso por um jogo e punido com uma coima de 1.632 euros, na sequência dos desacatos no jogo do passado fim de semana, no Estádio da Luz.

No mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lê-se que os dois criaram um «conflito», depois de «terem saído da área técnica visivelmente exaltados, gritando um com o outro e indo na direção um do outro». Tudo isto ocorreu na sequência ao penálti assinalado por falta de Júnior Pius sobre Bah.

«"F****** isto é algum penalti, outra vez? Em Chaves foi a mesma coisa". Ao que o elemento do Benfica respondeu: "Está mas é calado, vai para o banco, deu-lhe uma cotovelada na cabeça"», refere o CD.

O Benfica também foi multado, desta feita em 1.020 euros, devido aos insultos dos adeptos encarnados a Hugo Souza, quando o guarda-redes brasileiro bateu o pontapé de baliza, aos 29 minutos.

Já o Desp. Chaves, terá de pagar 653 euros por ter retardado o recomeço da segunda parte em quatro minutos.