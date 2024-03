O sérvio Ljubinko Drulovic deixou a sua marca no futebol português na viragem do século – e do milénio.

Chegou a Portugal vindo de uma Jugoslávia que se desagregava por causa da guerra. Entrou pela porta do Gil Vicente e saiu pela do Penafiel. Pelo meio, o mais importante: oito épocas no FC Porto - com cinco títulos nacionais (o célebre ‘penta’) cinco supertaças e quatro taças de Portugal – e duas no Benfica, com menos sucesso.

Agora, com 58 anos, na sua Sérvia natal, continua a acompanhar o futebol português e não vai perder o clássico deste domingo. E espera ver uma reação forte dos ‘dragões’.

«De certeza que o FC Porto vai dar o seu máximo, com o apoio dos adeptos, vai ser um jogo complicado para o Benfica. Vai ser muito difícil o Benfica vencer três vezes o FC Porto na mesma época, apesar de já ter mostrado, nas últimas épocas, que consegue ganhar no Dragão. Mas o jogo é muito mais importante para o FC Porto, já que, se não ganhar, fica numa situação muito complicada até para ir à Liga dos Campeões na próxima época», afirmou.

De qualquer forma, motivação é coisa que não vai faltar nas duas equipas, na opinião do antigo internacional sérvio.

«Eu joguei muitas vezes este tipo de jogos destes e sei que não é preciso motivar os jogadores. Todos vão estar motivados para dar o seu máximo. Espero um jogo muito competitivo, muito difícil para as duas equipas. Serão pequenos detalhes a decidir o jogo, porque há jogadores de grande qualidade dos dois lados que podem tomar boas decisões a qualquer momento», explicou.

Enquanto tenta antever o jogo grande do Dragão, Drulovic passa em memória os clássicos que jogou. E não tem dúvidas em apontar um momento especial.

«Um dos melhores momentos da minha carreira foi um golo que marquei ao Benfica, quando estava no FC Porto., no primeiro ano do ‘penta’, marquei um golo ao grande guarda-redes Michel Preud’Homme. Lembro-me que ganhámos no antigo estádio das Antas por 2-1, com esse golo e foi uma loucura total. A partir daí conseguimos cinco títulos consecutivos», recordou.

Drulovic entende que este é um daqueles jogos que valem mais do que três pontos, já que, «em termos psicológicos, quem ganhar vai levar uma grande vantagem para o último terço do campeonato».

Desde a Sérvia, o antigo avançado considera que «o Sporting é a equipa que pratica melhor futebol em Portugal», mas garante que não vai perder o clássico desta noite.