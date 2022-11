O Benfica e o Sporting jogam neste domingo o último jogo antes da pausa para o Mundial.

Os rivais de Lisboa jogam a 13.ª terceira jornada da Liga às 18h e às 20h30, respetivamente, e vai poder acompanhar as partidas AO MINUTO no Maisfutebol.

A partir das 18h, o Benfica recebe o Gil Vicente no Estádio da Luz, para procurar ir para a interrupção com oito pontos de avanço sobre o FC Porto. Os dragões venceram o Boavista no sábado e a equipa de Schmidt tenta repor a vantagem que trazia para esta jornada.

Já o Sporting joga em Famalicão, um campo no qual a equipa Amorim tem o hábito de passar dificuldades.

O jogo entre famalicenses e leões é o último do dia, agendado para as 20h30.

SIGA TODOS OS JOGOS DA JORNADA AO VIVO!