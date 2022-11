O Benfica recebe o Gil Vicente este domingo no Estádio da Luz (18h00), em jogo da 13.ª jornada da Liga, o último de ambas as equipas antes da paragem do campeonato devido ao Mundial 2022.

As duas equipas atravessam momentos distintos. O Benfica é líder invicto, enquanto os gilistas somam apenas nove pontos, estão em zona de despromoção e até já trocaram de treinador.

Encarnados e barcelenses jogaram a meio da semana para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e pelo menos o lado forasteiro está obrigado a fazer mudanças. Kevin Medina e Luchas Cunha foram expulsos na goleada sofrida (4-1) ante o Arouca e estão fora do jogo desta tarde. Por isso mesmo, o eixo defensivo do Gil vai ter de ser reformulado, também porque Tomás Araújo, cedido pelo Benfica, não pode ir a jogo. O uruguaio Juan Boselli deverá regressar às opções, enquanto o guarda-redes Andrew e o ponta de lança Élder Santana continuam lesionados.

No lado das águias, as maiores ausências são Fredrik Aursnes e Julian Draxler e, assim, Florentino-Enzo deverá ser a dupla de meio-campo. Tal como Roger Schmidt anunciou em conferência de imprensa, Gonçalo Ramos já está recuperado e apto para ir a jogo.

Poderá seguir o Benfica-Gil Vicente AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 18h00.

