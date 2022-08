Enzo Fernández marcou na estreia na Liga portuguesa, apontando um golo na goleada ao Arouca, já depois de ter marcado diante do Midtjylland.

«Estou muito contente pelo prémio. Dá-me muita confiança arrancar assim, logo no primeiro jogo do campeonato. A equipa ajudou-me muito e fizemos um grande jogo, diante de um adversário que se fechou muito atrás. Estamos a trabalhar bem com o novo treinador e isso ficou refletido neste jogo.

Quando cheguei, os companheiros deram-me logo muita confiança. São grandes pessoas e vamos trabalhar para conseguir muitas vitórias e conseguir o título.»

[golos nos dois primeiros jogos]

«Dois golos nos primeiros jogos deixam-me muito contente por ajudar a equipa. Vou continuar a trabalhar para melhor e para irmos em busca do que queremos.»