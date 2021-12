O FC Porto realizou esta manhã o último treino de preparação para novo clássico frente ao Benfica, desta vez para a 16.ª jornada da Liga. O jogo está agendado para esta quinta-feira, a partir das 21h00, no Estádio do Dragão.



Pepe e Marcano fizeram apenas tratamento e trabalho de ginásio. Face à ausência dos dois defesas-centrais, Sérgio Conceição voltou a chamar o brasileiro João Marcelo, da equipa B.



Grujic, por outro lado, continua a realizar treino integrado condicionado. Entretanto, Luis Díaz testou positivo à covid-19. Evanilson cumpre castigo, depois de ter sido expulso no jogo da Taça de Portugal, que terminou com a vitória do FC Porto por 3-0.