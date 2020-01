Sporting e Benfica vão defrontar-se pela 171.ª vez para a Liga.



O Maisfutebol viajou no tempo e foi ver quantos marcadores diferentes teve o dérbi desde o início do século XXI. Há nomes que se repetem, naturalmente, como Liedson, Óscar Cardozo, Jardel ou Simão Sabrosa, mas existem também golos dos homens mais improváveis: Luís Loureiro, Beto ou Sidnei.



Lembra-se de todos? Percorra a galeria associada e veja todos os marcados do dérbi desde o ano 2000.