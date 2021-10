Jorge Jesus termina contrato com o Benfica no final da presente temporada, mas considera que esse assunto não é relevante nesta fase.

Questionado sobre uma eventual renovação do vínculo, o treinador encarnado preferiu centrar-se no presente: «O mais importante no meio disto tudo é o dia a dia. Os treinadores vivem de resultados, dos bons resultados ou dos maus.»

«O Benfica está a atravessar uma fase boa mas isto começou agora, não sei como é que isto vai acabar. Sei como é que gostava que a época acabasse para o Benfica, mas não sei como vai acabar. Portanto isso para mim, neste momento, não é tema», concluiu.

Mais à frente, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, Jorge Jesus foi confrontado com as declarações de Francisco Benítez, que garantiu contar com o técnio caso vença as eleições do Benfica.

«O meu foco é o jogo. Sou treinador e vivo de resultados. Ainda hoje disse aos meus jogadores: jogadores e treinadores têm de mostrar todos os dias qualidade do trabalho e resultados. O que fez, isso no futebol não conta, zero», disse, acrescentando: «É assim que sempre vivi e o que me importa neste momento é aproveitar esta onda de vitórias, o bom momento da equipa do Benfica, para continuar a ganhar e amanhã queremos a oitava vitória no campeonato. O resto não me interessa para nada. Já tenho muitos anos de treinador e portanto o caminho que tenho de percorrer, tenho de o demonstrar todos os dias.»