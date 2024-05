Depois de Bruno Fernandes ter sido distinguido pela terceira vez com o Prémio Matt Busby, Diogo Dalot foi eleito o futebolista do ano dos Red Devils, mas numa votação não destinada aos fãs.

O lateral-direito português participou em 49 jogos e fez três golos e cinco assistências em 2023/24, tendo sido premiado pela consistência numa época em que os Red Devils não foram além do oitavo posto na Premier League, mas ainda vão discutir a final da Taça de Inglaterra com o Manchester City.

Dalot é o terceiro jogador luso a receber o galardão que é entregue desde 2005/06, depois de Cristiano Ronaldo (2006/07 e 2007/08) e Nani, em 2010/11.

«Para mim é ainda mais especial que o prémio principal. Tenho muita consideração pelos adeptos, eles são uma grande parte de mim e a maior parte deste clube. Mas são os meus companheiros que me vêem todos os dias, é com eles que luto diariamente e com quem compartilho os momentos bons e menos bons. Esta é a minha segunda família e acho muito especial este reconhecimento dos meus companheiros, que sabem do trabalho que fazemos atrás das câmaras», confessa o jogador, em reação ao prémio recebido.