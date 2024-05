Lucas Paquetá foi acusado pela Federação inglesa (FA) de má conduta por alegada participação em apostas desportivas em quatro jogos da Premier League.



O organismo refere que o jogador do West Ham vai responder por ter forçado cartões amarelos nos jogos contra o Leicester City (12 novembro de 2022), Aston Villa (12 março de 2023), Leeds United (21 de maio de 2023) e Bournemouth (12 de agosto de 2023).



«Alega-se que Paquetá procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspeto ou ocorrência nesses jogos, procurando intencionalmente recebeu um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas tivessem lucro», pode ler-se na nota da FA.



Lucas Paquetá tem até 3 de junho para se defender formalmente da acusação, mas já emitiu um comunicado nas redes sociais a mostrar «surpresa» com a medida tomada pela Federação inglesa.



«Estou extremamente surpreendido e chateado com o facto de a FA ter decidido acusar-me. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e luterei com todas as minhas forças para limpar o meu nome. Não farei mais comentários, visto que o processo ainda decorre», disse.