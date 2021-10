Na conferência de imprensa, o técnico foi confrontado com as declarações de Ruben Amorim, homólogo do Sporting que garantiu não estar atento ao que João Mário tem feito no Benfica.

«Eu estou é focado no meu colega, o Paulo Sérgio, estou focado na equipa dele. Isso para mim é que é o mais importante. O próximo jogo é sempre o mais importante. É como o Portimonense joga, o valor do Portimonense. Isso para mim é que é o meu foco», começou por dizer.

Mais à frente, questionado diretamente sobre o impacto de João Mário na equipa encarnada, Jorge Jesus mostrou-se mais expansivo: «O João Mário é um jogador que toda a gente conhece, custou 45 milhões ao Inter de Milão. Está habituado a ser campeão, como foi no ano passado, e achamos que ele era um jogador ideal para fazer aquela função, e não só.»

«Ele entrou como uma luva no Benfica. Adaptou-se bem. É um jogador com uma cultura dentro do que é normal de uma pessoa estruturada mentalmente. Também ajuda o facto de já ter trabalhado com ele, já o ter conhecido, saber quais são as melhores qualidades e como tirar o melhor dele», concluiu o treinador encarnado.