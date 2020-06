João Pedro, jogador do Tondela, em declarações na flash interview da BTV, após o empate sem golos frente ao Benfica, no estádio da Luz, em jogo da 25.ª jornada da Liga:



«Sim, é verdade. Trabalhámos muito e bem. Acho que é um prémio pelo esforço que fizemos. Demos tudo e prova disso foram as dificuldades físicas que sentimos na parte final. Temos grande mérito no empate. Foi bom termos aguentado o ímpeto do Benfica. Foi um ponto muito positivo.»



[Como se sentiu neste regresso da Liga?]:



«A nível individual os últimos dez minutos foram muito complicados. Não posso falar pelos meus colegas, mas eles deram tudo e havia muita gente com queixas físicas. É como disse, a equipa deu tudo e é um ponto positivo.»