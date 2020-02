Além da derrota, o jogo do Benfica com o Sp. Braga saiu caro ao Benfica.

Mais concretamente a Bruno Lage. O treinador das águias foi multado em 5.100 euros por ter chegado nove minutos atrasado à flash interview após a partida.

Essa informação consta no mapa de castigos divulgado nesta terça-feira pelo Conselho de disciplina da FPF.

No mesmo documento é possível perceber ainda que além de Lage, também o diretor geral do Benfica, Tiago Pinto, foi multado em mais de 300 euros.

No caso de Tiago Pinto, a coima deve-se ao facto de ter confrontado Raúl Silva, central do Sp. Braga, após o final do jogo, «tornando-se culpado de comportamento irresponsável, originando uma confrontação generalizada entre elementos de ambas as equipas», lê-se no mapa de castigos.