O Benfica, com quatro futebolistas, é o clube mais representado na equipa da 9.ª jornada da I Liga portuguesa, feita através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da SofaScore.

Além dos encarnados, que nesta ronda venceram o Rio Ave por 4-2 para continuarem na liderança isolada do campeonato, há mais sete clubes representados.

FC Porto, Estoril, V. Guimarães, Desportivo de Chaves, Vizela, Gil Vicente e Santa Clara contam com um atleta cada.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.