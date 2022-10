O Benfica, que venceu o FC Porto por 1-0 no Estádio do Dragão, na noite desta sexta-feira, para a 10.ª jornada da I Liga, quebrou duas sequências longas dos dragões em sua casa, em jogos a contar para o campeonato.

O FC Porto, orientado por Sérgio Conceição, levava um total de 36 jogos em casa, para a I Liga, sem qualquer derrota, tendo visto essa sequência quebrada esta noite, fruto do golo de Rafa Silva que fez a diferença no clássico.

A última derrota dos dragões para o campeonato, no Estádio do Dragão, tinha sido ante o Marítimo, na época 2020/21, por 3-2, a 3 de outubro de 2020.

Daí para cá, o FC Porto somou 36 jogos sem perder em casa para a Liga, com 31 vitórias e cinco empates, entre as épocas 2020/21 (12 vitórias e três empates), 2021/22 (15 vitórias e dois empates) e 2022/23 (quatro vitórias).

A outra série que vigorava favoravelmente para o FC Porto eram os jogos consecutivos a marcar no Dragão, para o campeonato, 27. O 28.º não chegou porque o Benfica manteve a sua baliza a zeros, esta noite, num cenário que já não se via há mais de um ano e meio.

Foi a 27 de fevereiro de 2021 que o FC Porto ficou pela última vez em branco no Dragão, para a Liga, com o 0-0 na receção ao Sporting, na época 2020/21, a do título nacional dos leões, comandados por Ruben Amorim. Daí para cá, foram seis jornadas caseiras sempre a marcar nessa época, às quais se juntaram as 17 de 2021/22 e mais quatro já em 2022/23.

Dragões já perderam mais na Liga esta época do que em 2021/22

Num dado mais geral, o FC Porto já tem mais derrotas no campeonato esta época, duas, do que em toda a época passada na prova, na qual conquistou o título nacional

Além da derrota com o Benfica desta noite, o FC Porto já tinha perdido à 4.ª jornada, em Vila do Conde, ante o Rio Ave, por 3-1.

Em 2021/22, a única derrota dos dragões na Liga foi na visita ao Sp. Braga, na 31.ª jornada, por 1-0.