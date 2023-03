O futebolista do Benfica, Alejandro Grimaldo, foi eleito o defesa do mês de fevereiro, anunciou a Liga, esta terça-feira.

Grimaldo recebeu um total de 27,78 por cento dos votos dos principais treinadores da prova, superando o colega de equipa António Silva e o defesa do Gil Vicente, Tomás Araújo, cedido aos gilistas pelo Benfica: ambos tiveram 13,49 por cento dos votos.

Grimaldo foi totalista nos três jogos do Benfica em fevereiro, na Liga, tendo contribuído, além do tempo de jogo, com uma assistência para golo, na vitória frente ao Casa Pia (3-0). Os outros dois jogos foram a vitória frente ao Boavista (3-1) e em Vizela (0-2).