A edição 2022/23 da I Liga está a entrar no seu último terço e a 24.ª jornada arranca na noite desta sexta-feira, com o vice-líder FC Porto a receber o Estoril.

No sábado, há um jogo crucial nas contas da manutenção, entre os dois últimos classificados, o Paços de Ferreira-Santa Clara, com um Desp. Chaves-Portimonense à mesma hora. Segue-se o V. Guimarães-Arouca e da visita do Sp. Braga, terceiro classificado, a Vizela.

No domingo, o dia começa com um Rio Ave-Gil Vicente, seguido da visita do líder Benfica ao Marítimo e da receção do Sporting ao Boavista.

Na segunda-feira termina a ronda, com o Famalicão-Casa Pia.

Veja, neste artigo, em permanente atualização, os lesionados e castigados para uma jornada que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO

FC Porto-Estoril (20h15)

FC Porto

Lesionados:

Castigados: Iván Marcano.

Estoril

Lesionados:

Castigados: Joãozinho.

SÁBADO, 11 DE MARÇO

Paços de Ferreira-Santa Clara (15h30)

Paços de Ferreira

Lesionados:

Castigados:

Santa Clara

Lesionados: Ricardinho.

Castigados:

Desp. Chaves-Portimonense (15h30)

Desp. Chaves

Lesionados: Paulo Vítor, João Correia, Edu, Obiora, Jonny Arriba, Héctor Hernándeez.

Castigados: Carlos Ponck, João Mendes, Jô Batista.

Portimonense

Lesionados:

Castigados: Carlinhos.

V. Guimarães-Arouca (18h00)

V. Guimarães

Lesionados: Bruno Varela, Celton Biai, Jorge Fernandes, Zé Carlos.

Castigados:

Arouca

Lesionados: Jerome Opoku, Sema Velázquez, Vitinho, Oday Dabbagh.

Castigados: Alan Ruiz.

Vizela-Sp. Braga (20h30)

Vizela

Lesionados: Bruno Wilson.

Castigados:

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados:

DOMINGO, 12 DE MARÇO:

Rio Ave-Gil Vicente (15h30)

Rio Ave

Lesionados: Joca.

Castigados:

Gil Vicente

Lesionados: Kritciuk, Ali Alipour.

Castigados:

Marítimo-Benfica (18h00)

Marítimo

Lesionados: Diogo Mendes.

Castigados: Val Soares.

Outros: Rafael Brito (emprestado pelo Benfica).

Benfica

Lesionados: Mihailo Ristic, Julian Draxler.

Castigados:

Sporting-Boavista (20h30)

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança, Héctor Bellerín.

Castigados:

Boavista

Lesionados: Adalberto Peñaranda.

Castigados:

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MARÇO

Famalicão-Casa Pia (20h15)

Famalicão

Lesionados: Riccieli, Puma Rodríguez, Théo Fonseca.

Castigados: Zaydou Youssouf, Jhonder Cádiz (terceiro de três jogos de suspensão), Alex Dobre (segundo de dois jogos de suspensão).

Casa Pia

Lesionados: Léo Natel, Kiki Silva.

Castigados: