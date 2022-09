É no sul do país que arranca a sétima jornada da I Liga, com o Portimonense a receber o Desportivo de Chaves.

FC Porto e Sporting jogam no sábado, enquanto o Benfica entra em campo no domingo, dia de fecho da ronda. Depois dos duelos da Champions, os dragões deslocam-se ao terreno do Estoril, enquanto os leões visitam o Bessa. Já o Benfica, recebe o Marítimo na Luz.

Os outros encontros da liga disputam-se em Barcelos, Açores, Arouca, Lisboa e Braga.

Confira, abaixo, todos os lesionados e castigados para uma jornada que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO

Portimonense-Desp. Chaves (20h15)

Portimonense

Lesionados: Carlinhos, Pedro Sá, Klismahn, Anderson Oliveira, Yago Cariello e Sapara.

Castigados:

Desp. Chaves

Lesionados: Rodrigo Moura, Euller, Obiora e João Correia.

Castigados:

SÁBADO, 17 DE SETEMBRO

Gil Vicente-Rio Ave (15h30)

Gil Vicente

Lesionados: Lucas Barros.

Castigados:

Rio Ave

Lesionados:

Castigados:

Santa Clara-P. Ferreira (15h30)

Santa Clara

Lesionados: Tomás Domingos e Costinha.

Castigados:

P. Ferreira

Lesionados: Jordi, Jorge Silva e Tiago Ilori.

Castigados:

Estoril-FC Porto (18h00)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico e João Carlos.

Castigados:

FC Porto

Lesionados: Otávio e Fernando Andrade.

Castigados:

Boavista-Sporting (20h30)

Boavista

Lesionados: Bracali, Miguel Reisinho e Yusupha.

Castigados:

Sporting

Lesionados: Luís Neto, St. Juste, Daniel Bragança e Jovane.

Castigados:

DOMINGO, 18 DE SETEMBRO

Arouca-V. Guimarães (15h30)

Arouca

Lesionados: Sema Velázquez.

Castigados: Jerome Opoku e Ismaila Soro.

V. Guimarães

Lesionados: Miguel Maga, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Mikel Villanueva, Tomás Händel, Jota Pereira e André Silva.

Castigados:

Benfica-Marítimo (18h00)

Benfica

Lesionados: Morato, Lucas Veríssimo e João Victor.

Castigados:

Marítimo

Lesionados: Pedro Teixeira, Trmal (em dúvida), Matheus Costa, Zainadine, Geny Catamo, Beltrame, Miguel Sousa, Percy Liza e Pablo Moreno.

Casa Pia-Famalicão (18h00)

Casa Pia

Lesionados: João Nunes e Antoine.

Castigados:

Famalicão

Lesionados: Diogo Queirós, Iván Jaime e Martin Aguirregabiria.

Castigados: Ivo Rodrigues.

Sp. Braga-Vizela (20h30)

Sp. Braga

Lesionados: Sikou Niakaté e Víctor Gómez (em dúvida).

Castigados

Vizela

Lesionados: Bruno Wilson e Friday Etim.

Castigados: Tomás Silva.