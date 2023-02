Mehdi Taremi voltou aos golos neste domingo e aproximou-se do primeiro lugar da lista dos melhores marcadores da Liga.

O avançado do FC Porto tem agora 11 golos, menos um do que o trio que lidera: João Mário e Gonçalo Ramos do Benfica e o espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente.

Assim, o iraniano também se distancia de Pedro Gonçalves, do Sporting, embora o médio leonino só entre em campo nesta segunda-feira.

Lista dos melhores marcadores:

Gonçalo Ramos (Benfica), 12 golos

Fran Navarro (Gil Vicente), 12

João Mário (Benfica), 12

Mehdi Taremi (FC Porto), 11

Pedro Gonçalves (Sporting), 10

Ricardo Horta (Sporting de Braga), 8

Galeno (FC Porto), 8

Yusupha (Boavista), 7

Aziz Yakubu (Rio Ave), 7

Vitinha (Sporting de Braga), 7

Oday Dabbagh (Arouca), 7

Simon Banza (Sp. Braga), 7



Evanilson (FC Porto), 6

Rafa (Benfica), 6

Marcus Edwards (Sporting), 6