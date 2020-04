O ex-portista Hector Herrera afirmou que acredita que o FC Porto será o campeão português esta época. O médio do Atlético de Madrid recordou o campeonato vencido com a reviravolta que veio da vitória na Luz, precisamente com um golo seu.

«Apesar de faltarem mais jogos do que na altura a nós [faltavam quatro, agora faltam 11], depois das dificuldades que a equipa sentiu para chegar e solidificar a liderança, depois de ter estado tantos pontos atrás do Benfica, penso que será impossível que tirem o título ao FC Porto. Obviamente que ainda falta algum campeonato, mas acredito que estão fortes, unidos, motivados», disse o mexicano em entrevista ao jornal O Jogo.

«Não tenho dúvidas de que o mister não vai deixar que relaxem. Conheço-o muito bem e estará mais preparado e exigente ainda agora que é líder do que quando estava atrás. Isso é uma das coisas fundamentais da equipa, a personalidade do treinador. Mas também a qualidade dos jogadores. Acredito que vão conseguir o campeonato. Espero isso», afirmou Herrera.

O golo marcado por Herrera na Luz foi há precisamente dois anos e o mexicano recordou o momento. «Naquele momento, só pensei em rematar. Quando controlei a bola não pensei se havia alguma opção de passe, só em controlar e rematar. O que senti foi... Bem, creio que nunca senti o mesmo em qualquer golo anterior.»

«Creio que foi mais especial por ter marcado àquele rival, naquele estádio e no momento do campeonato em que estávamos. Sabíamos que era uma oportunidade única ganhar ali e passarmos para a frente. A verdade é que foi o melhor golo que marquei e a melhor sensação que vivi ao marcar um golo. É um momento único», garantiu.