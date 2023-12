O Benfica venceu esta noite o Sp. Braga, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Casper Tengstedt fez logo aos 3 minutos o golo que decidiu o jogo na Pedreira.

Com este resultado, os encarnados sobem à condição à liderança da Liga e ficam à espera do resultado do clássico entre Sporting e FC Porto desta segunda-feira.