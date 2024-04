Tiago Gouveia, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à BTV, após a vitória (3-0) frente ao Moreirense, na 29.ª jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] Mandar uma palavra e abraço ao mister Rui Duarte, que infelizmente perdeu o filho. Um abraço de toda a equipa para ele e para a sua família. Mandar também uma palavra para o Diogo Fonseca do Estrela da Amadora que teve um lance grave contra o Rio Ave. Um abraço para ele e as melhoras.

Foi um jogo muito difícil, uma equipa do Moreirense muito bem treinada, com grandes jogadores, um meio-campo fantástico, muito difícil de pressionar, encontram muito bem o homem livre, mas demos conta do recado, fomos eficazes e defendemos bem.»

«[O que significa a nível pessoal ser o melhor do jogo?] Estou sempre pronto para ajudar a equipa, sejam 5, 10 minutos ou mesmo não jogando. Às vezes, é complicado, todos querem jogar, mas estou cá para dar o máximo e tentar ajudar a equipa quando tiver oportunidade. Nem sempre corre bem, hoje correu e estou feliz por isso.»