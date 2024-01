O Benfica fechou as contas do triunfo ante o Rio Ave com um golo de João Mário, para o 4-1, apontado no primeiro de seis minutos de compensação, no jogo da 17.ª jornada da I Liga.

A passe de Rafa Silva, João Mário apareceu solto na direita da área e encostou para o fundo da baliza.

O golo de João Mário: