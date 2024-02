O Benfica venceu o Gil Vicente este domingo, por 3-0, no Estádio da Luz, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Os encarnados marcaram por Arthur Cabral (15m), João Neves (34m) e Rafa (49m).

Com este resultado, os encarnados assumem, à condição, a liderança do campeonato. O Benfica tem 51 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o Sporting, que tem menos um jogo. A equipa de Roger Schmidt também tem mais seis pontos do que o FC Porto.

