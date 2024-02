Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, em declarações na flash interview à BTV, após a derrota na visita ao Benfica, por 3-0, na 20.ª jornada da Liga:

«[Qual era o plano de jogo? Não correu como esperavam?] Não correu como esperávamos, porque perdemos o jogo e tínhamos o intuito de ter outro resultado. Sofremos dois golos em momentos do jogo em que somos bastante fortes, as bolas paradas. Sofremos dois golos de canto. Mesmo assim, durante todo o jogo, pressionámos alto, procurámos jogar e ter bola. Na primeira parte, o Benfica rematou duas vezes e fez dois golos. Chegámos muitas vezes ao último terço e, ainda que não tenhamos rematado à baliza, chegámos com alguma qualidade.

Ao intervalo, falámos que tínhamos de ser mais agressivos no último terço, procurar mais a baliza. A segunda parte começa com o 3-0 e as coisas ficaram mais difíceis. Ainda assim, a equipa mostrou uma boa postura em termos de organização e pressão, sempre com as linhas altas. Com a exceção dos golos, tivemos uma boa prestação. Há que dar os parabéns ao adversário.»

«[A bola parada exige outra atenção?] Temos sempre de potenciar as coisas que fazemos bem e melhorar as que estão menos bem. No primeiro golo, dá-me a impressão de que há um bloqueio ao Rúben [Fernandes] que é algo exagerado. Ainda não vi bem a imagem. Temos de estar sempre a trabalhar diariamente para sermos melhores. E se no momento da bola parada, que é um momento me que somos bons, hoje não fomos tão fortes, tenho a certeza de que vamos voltar a ser fortes.»

«[A derrota na Luz belisca o bom momento do Gil Vicente?] Desde o início da época, sabemos para onde queremos ir. Cada jogo é sempre uma final e sempre o mais importante da época. Estou triste pelo resultado e pelos golos que sofremos, mas contente pela personalidade da equipa e pela qualidade de jogo apresentada. Com esta qualidade, muitas vitórias estarão no nosso caminho.»