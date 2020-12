Waldschmidt, autor do golo do triunfo do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após o jogo com o o P. Ferreira, da nona jornada da Liga:



«Sim, ganhámos. Foi muito duro porque o oponente era muito bom. Estávamos a perder e foi duro dar a volta. Lutámos até ao fim e conquistámos os três pontos.»



[Golo no final]:



«Foi especial. Jogamos para momentos como este. Adoramos o jogo e este momentos onde pudemos celebrar com os colegas.»