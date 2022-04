O Bessa voltou a ser um mealheiro de pontos.



Depois da primeira derrota em casa desde a chegada de Petit, no dérbi da Invicta, o Boavista voltou a ganhar e a somar três preciosos pontos na luta pela permanência (1-0). Um golo de Gorré bastou para os axadrezados triunfarem pela segunda jornada consecutiva e deixar o Arouca aflito na tabela classificativa. De resto, a vitória da pantera não merece grande contestação.



O Boavista agarrou-se à bola nos primeiros minutos do jogo e depois de um remate sem perigo Seba Pérez, abriu o marcador. A jogada é de uma simplicidade tremenda: duelo aéreo ganho, a bola chega a Musa devido a um erro de Leandro e o croata isolou Gorré. Mais rápido que Basso, o extremo atirou cruzado para o 1-0 (13m).



Apesar da vantagem, a pantera manteve a mesma postura no encontro e não cedeu à tentação de recuar e começar a defender a vantagem. Podia, inclusive, ter ampliado o marcador, mas os remates de Musa e Pérez, quase idênticos, saíram a centímetros da baliza de Victor Braga.



Por sua vez, o Arouca apresentou-se em 3-4-3, um sistema igual ao oponente. Os arouquenses revelaram-se praticamente inofensivos e só ganharam olhos para a baliza de Bracali a partir do minuto 40. No entanto, Quaresma e André Silva erraram o alvo.



A história repetiu-se na segunda parte. O Boavista foi sempre a equipa que esteve mais perto de marcar pese embora a maior audácia do Arouca. O 1-0 é sempre um resultado que acalenta esperança a quem está em desvantagem. Musa poderia ter fechado o encontro não fosse a excelente defesa de Victor Braga a meio do segundo tempo. Mais tarde, ao minuto 79, Yusupha não fez melhor.



O Arouca agarrou-se à possibilidade de resgatar um ponto de um dos campos mais difíceis da Liga. Depois de um cabeceamento falhado de Arsénio, valeu Bracali a impedir que Oday Dabbagh fosse feliz.



O Bessa é um mealheiro de pontos. O Boavista conseguiu 21 dos 33 pontos na Liga em casa. Notável.