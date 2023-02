A FIGURA: Sopuruchukwu Bruno Onyemaechi

Petit gosta de tratar o esquerdino por Bruno O. e percebe-se porquê. O jogador nigeriano é extremamente útil para o treinador do Boavista, desempenhando com eficácia diferentes papéis. Forte à esquerda numa defesa a três, Bruno Onyemaechi parece subir ainda mais de produção quando joga no flanco, a quatro, já que tem um pulmão inesgotável e faz constantes vaivéns pelo corredor, sem comprometer o seu espaço defensivo. Jogador muito interessante.

O MOMENTO: Seba Pérez perde o controlo (65m)

O Boavista foi dominador na primeira meia-hora, período em que enviou duas bolas ao ferro, e voltou para a segunda parte com a mesma disposição, falhando mais uma oportunidade soberana. Porém, estando por cima no jogo, deu um tiro nos pés quando Seba Pérez viu o segundo cartão amarelo, comprometendo as aspirações da sua equipa. O médio tinha sido amarelado na etapa inicial, ficou irritado com uma carga de Yuki Soma e decidiu vingar-se pouco depois, à vista de Manuel Mota. Segundo amarelo, expulsão e Casa Pia com liberdade para agarrar o ponto.

OUTROS DESTAQUES:

Ricardo Batista: num duelo de veteranos com Rafael Bracali (36 anos para o guarda-redes do Casa Pia, 41 (!) para o do Boavista, assumiu preponderância por manter a sua baliza inviolada nos períodos de maior fulgor da equipa axadrezada. Foi bafejado pela sorte quando Yusupha e Ricardo Mangas acertaram violentamente no ferro, mas deixou a sua marca em outros momentos. Grande destaque para a intervenção ao minuto 57, quando Yusupha surgiu sem oposição no limite da pequena área e cabeceou para defesa segura de Ricardo Batista, que manteve a posição até ao derradeiro instante. Quase borrou a pintura ao minuto 90, quando desviou para o poste um cruzamento de Martim Tavares.

Yuki Soma: o extremo que disputou o Campeonato do Mundo pelo Japão foi utilizado apenas na última meia-hora de jogo – Filipe Martins explica que o Soma ainda não tem condições para jogar a tempo inteiro -, mas foi o suficiente para confirmar que pode ser uma grande mais-valia para o Casa Pia nos derradeiros meses da presente temporada. Velocidade e talento acima da média, a deixar água na boca para as próximas jornadas.

Rafael Bracali: o quarentão (41 anos, um registo impressionante no futebol profissional) reclamou a sua presença neste espaço pela segurança demonstrada nos últimos vinte minutos, período em que o Casa Pia montou o cerco à sua baliza, sem contudo lograr transmitir sensações de verdadeiro perigo para a baliza do Boavista, também por mérito de Rafael Bracali, que soube antecipar cenários e tapar caminhos.